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Реконструкция аэропорта в Ижевске остановлена

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В аэропорту Ижевска приостановлены работы по реконструкции. Причина — отсутствие источников финансирования, сообщил на коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Министр напомнил, что в 2017 году контракт на работы был заключен на средства «Ижавиа». Его начальная стоимость составила 179 млн рублей. На торгах эта сумма была снижена на 60 млн рублей, до 118,8 млн рублей.

По этому контракту уже разработана проектная документация, проведены инженерные изыскания и составлен список объектов капитального строительства аэропорта. Однако работу продолжить невозможно из-за того, что финансовое подкрепление по федеральной программе «Развитие транспортной системы России» отсутствует.

Таким образом, заключил Горбачев, контракт на реконструкцию расторгнут. Впрочем, заключения по предыдущим этапам работ уже получены, в дальнейшем они будут использоваться. Сейчас идут переговоры о том, каким образом можно продолжить этот процесс, передает ИА «Сусанин».

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