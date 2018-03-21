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Власти РФ хотят придать электронной почте юридический статус

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Власти РФ рассматривают вопрос придания юридического статуса адресу электронной почты, рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на стартап-конференции фонда «Сколково» в Калининграде. 

«На прошлой неделе мы обсуждали эту тему в правительстве. Премьер (Дмитрий Медведев) дал поручение, но это потребует внесения изменений в Гражданский кодекс — имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты», — приводит его слова «РИА Новости»

Чиновник уточнил, что юристы сейчас прорабатывают вопрос, как именно это реализовать.

Ранее портал iz.ru узнал, что в течение трех лет в России планируется выпустить более 50 нормативных актов для регулирования IT-отрасли. Это связано с программой «Цифровая экономика», утвержденной в 2017 году.

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