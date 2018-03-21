Дубовая роща заложена под Бахчисараем в Крыму

Новая дубовая роща заложена в Бахчисарайском районе Крыма. Посадка расположена недалеко от пещерного города Чуфут-Кале и приурочена к Международному дню лесов.

Сегодня, 21 марта, неподалеку от пещерного города прошла высадка новой дубовой рощи на площади более одного гектара. Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, подобные акции прошли на территории всего полуострова, сообщает ИА «Крыминформ».

Также министр рассказал, что подобные высадки очень важны для Крыма, так как в связи с высоким уровнем строительства различных объектов инфраструктуры было вырублено очень много деревьев и кустарников.

Министр пообещал, что все зеленые насаждения, которые были вырублены в рамках строительства, не только восстановят, но и увеличат в два раза. Лесистость территории Республики Крым на данный момент составляет всего 12% от общей площади.