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Дубовая роща заложена под Бахчисараем в Крыму

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Новая дубовая роща заложена в Бахчисарайском районе Крыма. Посадка расположена недалеко от пещерного города Чуфут-Кале и приурочена к Международному дню лесов.

Сегодня, 21 марта, неподалеку от пещерного города прошла высадка новой дубовой рощи на площади более одного гектара. Как рассказал министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, подобные акции прошли на территории всего полуострова, сообщает ИА «Крыминформ».

Также министр рассказал, что подобные высадки очень важны для Крыма, так как в связи с высоким уровнем строительства различных объектов инфраструктуры было вырублено очень много деревьев и кустарников.

Министр пообещал, что все зеленые насаждения, которые были вырублены в рамках строительства, не только восстановят, но и увеличат в два раза. Лесистость территории Республики Крым на данный момент составляет всего 12% от общей площади.

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