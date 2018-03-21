Более 160 медиков в столице получили статус «Московский врач»

Статус «Московский врач» получили 165 медработников столичных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

По его словам, врачи городских больниц и поликлиник, получившие этот статус, имею право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Участие в проекте является добровольным и бесплатным. Поучаствовать в нем могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медучреждений. Врачи из других российских регионов также могут принять участие в проекте, но вознаграждение они получить не смогут.

Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года для создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для эффективного повышения квалификации врачей. Статус присваивается по 15 наиболее востребованным специальностям: «Терапия», «Хирургия», «Неврология», «Педиатрия», «Эндокринология», «Общая врачебная практика», «Лучевая диагностика», «Кардиология», «Урология», «Акушерство и гинекология», «Травматология». «Оториноларингология», «Анестезиология и реаниматология», «психиатрия», «Дерматовенерология». По словам Печатникова, в перечень специальностей для получения статуса «Московский врач» войдет онкология и стоматология, сообщает агентство городских новостей «Москва».



