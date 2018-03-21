Прямой эфир

Более 160 медиков в столице получили статус «Московский врач»

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статус «Московский врач» получили 165 медработников столичных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

«Врачи должны получать ровно в два раза больше»
Владимир Путин пообещал увеличить финансирование здравоохранения

По его словам, врачи городских больниц и поликлиник, получившие этот статус, имею право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. рублей. Участие в проекте является добровольным и бесплатным. Поучаствовать в нем могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медучреждений. Врачи из других российских регионов также могут принять участие в проекте, но вознаграждение они получить не смогут.

Статус «Московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года для создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для эффективного повышения квалификации врачей. Статус присваивается по 15 наиболее востребованным специальностям: «Терапия», «Хирургия», «Неврология», «Педиатрия», «Эндокринология», «Общая врачебная практика», «Лучевая диагностика», «Кардиология», «Урология», «Акушерство и гинекология», «Травматология». «Оториноларингология», «Анестезиология и реаниматология», «психиатрия», «Дерматовенерология». По словам Печатникова, в перечень специальностей для получения статуса «Московский врач» войдет онкология и стоматология, сообщает агентство городских новостей «Москва».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские врачи извлекли ложку без разрезов на желудке пациентки
Тюменские врачи вернули зрение ветерану после десяти лет слепоты


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017