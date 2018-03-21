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К брифингу для иностранных послов в МИДе подключат Минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проводить сегодняшний брифинг на Смоленской площади для представителей иностранных посольств в России по поводу дела Сергея Скрипаля будет глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков совместно с представителями российского Минобороны, рассказали «Известиям» в самом департаменте. 

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О том, что встреча с послами аккредитованных государств пройдет в МИДе 21 марта, само внешнеполитическое ведомство сообщило накануне. Сотрудники российского дипломатического ведомства планируют донести до иностранных коллег точку зрения Москвы по этому инциденту. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на брифинг приглашали всех послов. Но сколько их появится на Смоленской площади в итоге, «Известиям» сообщить затруднились.

— По возможности приглашали всех. Сколько будет послов, мы не считали, у нас очень большой список. В некоторых случаях послов просто нет на месте, тогда будут временные поверенные, — пояснил один из дипломатов, имеющий отношение к подготовке встречи.

На данный момент известно, что на брифинге не будет глав дипмиссий Великобритании, Франции, Германии и Китая.

В посольстве КНР в РФ «Известиям» сообщили, что отсутствие посла Китая связано с другой встречей, намеченной у Ли Хуэя на то же время, что и мидовский брифинг.

— Представительство Европейского союза получило приглашение на встречу в МИД и будет представлено замглавы представительства, — заявили в преддверие встречи «Известиям» в пресс-службе.

Это, по данным «Известий» связано с тем, что посол ЕС в России Маркус Эдерер временно находится за рубежом.

Сергей Скрипаль, бывший двойной агент, переехавший жить в Соединенное Королевство вскоре после помилования и выхода из российской тюрьмы в 2010 году, а также его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Вскоре после этого официальные британские власти обвинили в этом Россию, не представив никаких доказательств. 

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