Глава Генштаба России и главком НАТО договорились о встрече

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти провели телефонный разговор, во время которого договорились о личной встрече.

Об этом в среду, 21 марта, сообщили в Минобороны России.

«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», — цитирует сообщение ТАСС.

17 марта в Генштабе заявили, что США и их союзники планируют запустить крылатые ракеты по позициям правительственных сил Сирии. Сообщалось, что западная коалиция уже создала в Средиземном и Красном морях ударные группировки.