Прямой эфир

Глава Генштаба России и главком НАТО договорились о встрече

0
Фото: РИА/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти провели телефонный разговор, во время которого договорились о личной встрече.

Об этом в среду, 21 марта, сообщили в Минобороны России.

«Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», — цитирует сообщение ТАСС.

17 марта в Генштабе заявили, что США и их союзники планируют запустить крылатые ракеты по позициям правительственных сил Сирии. Сообщалось, что западная коалиция уже создала в Средиземном и Красном морях ударные группировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генштаб РФ заявил о подготовке Вашингтоном удара по Сирии
Начальники генштабов ВС России и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017