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Ямочный ремонт начинается в Иркутске по предписанию ГИБДД

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Ремонт выбоин и ям начинается в Иркутске, в первую очередь дорожники будут восстанавливать асфальт на тех участках, на которые обращает внимание ГИБДД.

При составлении графика работ будет учитываться автомобильный трафик. На центральные улицы дорожники будут выходить по ночам или в дневное время, когда спадает основной поток машин.

Рабочие задействуют рециклеры, это специальные агрегаты, которые можно использовать при минусовых температурах. Спомощью такой техники можно провести ямочный ремонт на площади 10 кв. м в минуту, сообщает ИА IrkutskMedia. Как только станет теплее, на улицы выйдут специальные машины БЦМ, их производительность составляет около 100 кв. м в минуту.

В течение всего сезона планируется отремонтировать 32,2 км дорог, общая стоимость работ оценивается в 676 млн рублей.

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