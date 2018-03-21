Два человека погибли в результате ДТП под Томском

Два человека погибли в аварии на трассе Р-398 под Томском. Столкнулись «ПАЗ» и «КамАЗ». Пострадали 14 пассажиров, из которых 11 детей. В автобусе находились 27 человек. Информация по ДТП уточняется.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.