Рейсовый автобус с пассажирами упал в овраг на Филиппинах

Страшное ДТП произошло ночью на Филиппинах. Рейсовый автобус упал в овраг и несколько раз перевернулся. 19 туристов погибли на месте, 25 человек доставлены в больницу. Все пассажиры ехали на праздничную молитву. Точные причины аварии не называются. Среди возможных версий — неисправность тормозной системы.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.