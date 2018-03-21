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Фестиваль снежных фигур прошел в Мурманской области

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Фестиваль снежных фигур состоялся в парке города Полярные Зори в Мурманской области. В соревнованиях приняли участие более 300 человек.

В эти выходные, 17 и 18 марта, в парке отдыха и здоровья на берегу Пинозера прошел фестиваль снежных фигур. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщает ИА «Би-порт».

Все участники были поделены на 33 команды, каждая из которых создавала свои произведения искусства из снега. Были сооружено множество снежных скульптур, в числе которых были корабли, разнообразные животные и даже реактор.

На протяжении всего фестиваля гостям не давали скучать не только состязания в лепке снежных фигур, но и выступления разных творческих коллективов и мастер-класс от директора и создателя «Снежной деревни» Владимира Конягина. Также гости фестиваля могли прокатиться на «банане».

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