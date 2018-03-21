Послы Франции, США и Германии не приедут на встречу в МИД России

Посол Франции в Москве Сильви Берманн, а также его американский коллега Джон Хантсман и глава диппредставительства Германии Рюдигер фон Фрич не приедут на встречу в МИД России, посвященную ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссий.

«Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в российском МИДе. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне», — цитирует агентство официального представителя посольства США в РФ Марию Олсон.

Посольство Германии также будет представлено «на рабочем уровне». Французская дипмиссия заявила о готовности отправить на встречу своего представителя.

Ранее от участия отказался посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Также приехать лично не сможет посол Китая в Москве Ли Хуэй.

Свое присутствие подтвердили замглавы посольства ЕС в России и временно исполняющий обязанности посла Италии Микеле Томмази.

21 марта МИД РФ пригласил послов иностранных государств, чтобы обсудить ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ. Сотрудники российского дипведомства планируют донести до иностранных коллег точку зрения Москвы по этому инциденту.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Британские власти обвиняют во всем Россию. При этом никаких доказательств данных обвинений представлено не было.