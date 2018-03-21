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Жители Краснодарского края задолжали по кредитам почти 74 млрд рублей

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Судебные приставы отмечают рост кредитной задолженности в Краснодарском крае, жители Кубани недоплатили за кредиты почти 74 млрд рублей.

В феврале 2018 года в кубанской службе судебных приставов находилось более 184,5 тыс. исполнительных производств. Годом ранее материалов было на 50 тыс. меньше. Общая сумма задолженности по кредитам в течение года выросла на 25 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приставы заметили положительную динамику. Количество исполнительных производств незначительно выросло, но при этом сократилась сумма задолженности, сейчас она составляет 15,8 млрд рублей, тогда как в феврале 2017 года долг составлял 16,7 млрд рублей.

Чтобы вынудить кубанцев погасить задолженность по кредитам, приставы ограничивают выезд должников за границу, накладывают арест на имущество и применяют другие меры принудительного взыскания.

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