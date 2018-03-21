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Город камней появится в Новгородской области

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Власти Новгородской области обновят маршрут к пятиметровому валуну у деревни Камень. Это может стать отправной точкой для развития туристского потенциала Волотовского района.

По пути к камню путешественники посещают музей «Сказка», где выставлены вещи XIX–XX веков, собранные местной жительницей Екатериной Жуковой. Коллекцию планируется систематизировать, а здание музея сделать более привлекательным, пишет «Новгород.ру».

Дорогу от деревни Горицы до деревни Камень и площадку возле валуна приведут в порядок. Рассматривается вопрос создания города камней и организации питания для туристов. Валун является памятником природы регионального значения и представляет собой уникальный по размеру гранитный останец. 

Ранее власти Архангельской области утвердили проект «Остров Ломоносова», целью которого является развитие села, где родился великий русский ученый Михаил Ломоносов. В здании старой школы будет создан культурно-образовательный центр с конференц-залом, учебными классами, интерактивным музеем, кафе, гостиницей и хостелом на 60 постояльцев.

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