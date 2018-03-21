Полиция проверяет факт избиения школьницы сверстницами на Ставрополье

Правоохранительные органа Буденновска начали проверку после появления в соцсетях видео избиения школьницы группой подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет NewsTracker, на кадрах видно, что девочку сначала прижимают к забору, а потом начинают избивать. Затем она падает, но избиения не прекращаются. Рядом стоят около 10 школьниц и наблюдают за происходящим.

В администрации Буденновского района факт случившегося подтвердили. Там сказали, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 марта, в одном из городских скверов.

В настоящее время в школе работает инспекция по делам несовершеннолетних. В правоохранительных органах не исключают, что это была драка, а не избиение.

Портал iz.ru 10 марта сообщал о том, что в Барнауле проводится проверка по факту избиения школьницы ее сверстницами. Происходящее на камеру снимали участницы инцидента и транслировали в соцсетях.

Сегодня в городе Шадринске Курганской области в одной из школ на уроке географии ученица седьмого класса открыла огонь по одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь человек. Один из них госпитализирован.