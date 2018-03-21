Полиция проверяет факт избиения школьницы сверстницами на Ставрополье
Правоохранительные органа Буденновска начали проверку после появления в соцсетях видео избиения школьницы группой подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как уточняет NewsTracker, на кадрах видно, что девочку сначала прижимают к забору, а потом начинают избивать. Затем она падает, но избиения не прекращаются. Рядом стоят около 10 школьниц и наблюдают за происходящим.
В администрации Буденновского района факт случившегося подтвердили. Там сказали, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 марта, в одном из городских скверов.
В настоящее время в школе работает инспекция по делам несовершеннолетних. В правоохранительных органах не исключают, что это была драка, а не избиение.
Портал iz.ru 10 марта сообщал о том, что в Барнауле проводится проверка по факту избиения школьницы ее сверстницами. Происходящее на камеру снимали участницы инцидента и транслировали в соцсетях.
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