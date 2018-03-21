Прямой эфир

Власти Симферополя выплатят 200 тыс. рублей семье погибших в лифте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Симферополя выплатит 200 тыс. рублей семье погибших в лифте женщины и ребенка. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Исмет Аблаев, сообщает пресс-служба администрации города.

Горадминистрация выплатит 200 тыс. рублей семье матери и ребенка, которые погибли при падении лифта в одном из домов на улице Балаклавской. Для этого были внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты города, так как до этого материальная помощь при подобных случаях не была предусмотрена, сообщает ИА «Крыминформ».

«В первую очередь хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Что касается выплаты материальной помощи, сумма в 200 тыс. рублей — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города», — цитирует Аблаева пресс-служба горадминистрации.

Ранее портал iz.ru сообщал о трагедии в одном из домов Симферополя. При падении лифта женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Виновникам трагедии может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек погибли при падении лифта в медучреждении в Египте
Лифт с женщиной и ребенком упал в Домодедово

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017