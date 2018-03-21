Власти Симферополя выплатят 200 тыс. рублей семье погибших в лифте

Администрация Симферополя выплатит 200 тыс. рублей семье погибших в лифте женщины и ребенка. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Исмет Аблаев, сообщает пресс-служба администрации города.

Горадминистрация выплатит 200 тыс. рублей семье матери и ребенка, которые погибли при падении лифта в одном из домов на улице Балаклавской. Для этого были внесены необходимые изменения в нормативно-правовые акты города, так как до этого материальная помощь при подобных случаях не была предусмотрена, сообщает ИА «Крыминформ».

«В первую очередь хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Что касается выплаты материальной помощи, сумма в 200 тыс. рублей — это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города», — цитирует Аблаева пресс-служба горадминистрации.

Ранее портал iz.ru сообщал о трагедии в одном из домов Симферополя. При падении лифта женщина и ее малолетний ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Виновникам трагедии может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.