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Камчатскую ведущую отстранили от эфира за критику выборов

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Широкий общественный резонанс вызвало на Камчатке высказывание ведущей Радио СВ Росины Буданс. 19 марта она в прямом эфире резко отреагировала на предварительные итоги президентских выборов в РФ, назвав состоявшееся голосование балаганом, а принявших в нем участие россиян сравнила с приматами.

Аудиозапись эфира опубликовало на своем YouTube-канале местное издание «Кам24».

«Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность... А вот у меня в последнее время всё чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?» — сказала диджей.

Сейчас запись этого эфира активно распространяется в интернете. Многих жителей региона возмутили ее нелестное высказывание о 74% населения страны и огульные обвинения в фальсификации результатов выборов.

Ведущую уже отстранили от эфира, указывает «КамИнформ». Сама Буданс признала, что вела себя крайне непрофессионально. Однако в соцсетях она сообщила, что не понимает, какие ее слова могли вызвать столь широкий общественный резонанс. 

Ранее портал iz.ru опубликовал видео, на котором запечатлено невероятное число жителей Риги, желающих проголосовать на выборах президента России. 

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