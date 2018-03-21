Песков сообщил об информированности Путина о ситуации на полигоне «Ядрово»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ситуации с подмосковным мусорным полигоном «Ядрово» к местным властям, отметив, что главу государства регулярно информируют о мерах, которые предпринимаются.

«Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если говорите о том, что происходит прямо сейчас. Я рекомендовал бы вам обратиться в соответствующие органы подмосковных властей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, проинформирован ли президент о ситуации на полигоне «Ядрово».

Песков добавил, что «президент постоянно информируется о тех мерах, которые принимаются».

«Президент неоднократно имел контакты и с руководством Москвы, и с руководством Подмосковья и получал доклады относительно тех планов по расшивке этих проблем, которые имеются у этих двух регионов РФ», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что 50 школьников в подмосковном Волоколамске обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Пятеро из них были госпитализированы. В региональном минздраве отметили, что что специалисты не связывают обращения с возможным выбросом сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово». По другой версии, причиной отравления стало распыление газового баллончика.