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Серийному убийце вынесут приговор в Рязани

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В Рязанском областном суде завтра, 22 марта, будет вынесен приговор обвиняемому в трех убийствах. Он совершил их в 2014–2017 годах.

Как уточняет РИА «7 новостей», 55-летний житель Касимовского района убил двух своих знакомых и подростка. Преступления были совершены в январе 2014, августе 2016, а также в июне 2017 года. Тела своих знакомых он спрятал на участке у своего дома, а тело подростка расчленил и сжег.

В середине 2018 года портал iz.ru сообщал о том, что в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии преступлений на сексуальной почве. Они были совершены в 1992–2014 годах.

Предполагаемый преступник, насилуя своих жертв, грабил их и угрожал убийством. 

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