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Мединский заявил о рекордном за 25 лет числе зрителей российского кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Число зрителей, пришедших в кинотеатры на отечественные фильмы, в 2017 году достигло максимального значения за 25 лет. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.

«Прошлый год дал максимальные показатели по числу зрителей российского кино за всю историю современной России за последние 25 лет — 55 млн человек», — приводит слова министра телеканал «360». Этот показатель вдвое больше показателей пятилетней давности.

Министр также отметил, что доля российского кино по количеству просмотров в 2017 году составила больше 25%. Мединский также заявил о необходимости усиления защиты российского кинематографа со стороны государства, отметив, что $400–500 млн средств российские кинозрители тратят на поддержку иностранного кинокомплекса. Вместе с тем министр подчеркнул, что для защиты российского кино «необходимо общественное мнение, необходима политическая воля», а сделать это можно «только в условиях большого общественного консенсуса».

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат.

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