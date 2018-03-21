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Возбуждено дело после массового отравления шаурмой в Югре

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В городе Урай в Югре расследуют уголовное дело после отравления шаурмой семи человек, в том числе троих детей. В начале февраля пострадавшие обратились в больницу.

Все они покупали шаурму в одном и том же месте незадолго до того, как их состояние ухудшилось. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что продавец фастфуда нарушал санитарные правила и не имел необходимой аттестации, передает ИА «Ура.ру». Работа торговой точки приостановлена.

Напомним, массовое отравление произошло в одной из школ Выборгского района Петербурга 15 марта. В больницу были доставлены 17 детей. Ученица седьмого класса принесла на занятия таблетки и угостила ими сверстников. По словам медиков, симптомы похожи на отравление нейролептиками. 

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