Покушение на депутата райсовета Туапсе совершено в Краснодарском крае

Покушение совершено в Краснодарском крае на депутата районного совета Туапсе Артура Подольского. Об этом в среду сообщают в региональных оперативных службах.

«В настоящее время (Подольский) находится на обследовании в Краснодаре», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

По его словам, неизвестный мужчина минимум три раза выстрелил в автомобиль, за рулем которого находился политик. Две пули задели Подольского по касательной. Депутата госпитализировали.

Факт произошедшего подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, передает телеканал «Звезда».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».