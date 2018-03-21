100 лет — самое время для того, чтобы побить мировой рекорд. В США прошли соревнования по легкой атлетике среди ветеранов. Триумфом Орвилла Роджерса закончился забег на дистанции 60 м. Пенсионеру ровно 100 лет, и он пришел к финишу за 19,13 секунд. Второй мировой рекорд поставила звезда турнира Джулия «Ураган» Хоукинс. Женщине 102 года, и она справилась с дистанцией за 24,79 секунд. Отличная иллюстрация, что спорт продлевает жизнь.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.