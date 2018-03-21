В Великобритании утилизировали Ferrari без согласия хозяина

Ferrari за 16 млн рублей утилизировали в Британии без согласия хозяина. Суперкар признали угнанным и неспособным ездить по дорогам. Когда владелец авто нашелся — власти лишь развели руками. Шикарная машина уже стала грудой мусора на свалке. По словам хозяина Ferrari, никто его суперкар не угонял. Захид Хан собирается подавать в суд на британскую полицию. Поспешное решение может кому-то влететь в крупный штраф.

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