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Взломщики банкоматов в Орле предстанут перед судом

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Суд Ярославля начинает рассматривать уголовное дело в отношении двух мужчин, совершивших налеты на банкоматы. Общая сумма ущерба составляет более 2 млн рублей.

Следствие установило, что банкоматы вскрывались с помощью специального оборудования. Похитители подключались к терминалам дистанционно, взламывали защитные системы блока выдачи банкнот и забирали все деньги, которые хранились на тот момент в банкомате.

Таким образом, как сообщает ресурс InfoOrel.ru, преступникам удалось похитить около 400 тыс. рублей из банкоматов в Орле. Тоже самое произошло и в Ярославле.

Налетчики были задержаны в одном из районов Ярославля после совершения очередного преступления. И них были изъяты деньги, ноутбук и пневматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже к нему присоединили дело, возбужденное в Орле.

Портал iz.ru в июле 2017 года сообщал о том, что в Италии задержали банду грабителей, которые совершали налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа. На их счету могут быть десятки преступлений.

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