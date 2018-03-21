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Кремль опроверг информацию о «кадровых предложениях» кандидатам в президенты

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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На встрече президента России Владимира Путина с кандидатами на пост главы государства 19 марта не было сделано «кадровых предложений». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Это не так», — сказал он журналистам на брифинге в среду, 21 марта. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе встречи предложил своим соперникам по выборам начать диалог и объединить усилия для совместной работы. Он также выразил надежду, что участники встречи смогут обсудить саму кампанию и меры, которые нужно принять, для того чтобы «все позитивные моменты — а их было много в ходе избирательной кампании — были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти».

Действующий глава государства, баллотировавшийся как самовыдвиженец, одержал победу на президентских выборах. По последним данным, он набрал 76,69% голосов избирателей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77% голосов. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 5,65%. 

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