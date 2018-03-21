Улицу в Геленджике оцепили из-за обнаружения ручной гранаты

Полицейские оцепили одну из улиц в Геленджике (Краснодарский край) из-за обнаруженного подозрительного предмета, предположительно, ручной гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба города в своем Telegram-канале.

«Около 10:00 сегодня в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, похожем на гранату. <…> Позже выехал сотрудник военкомата и определил, что подозрительный предмет, предположительно, является ручной гранатой Ф-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что была оцеплена улица Херсонская.

На место выехали сотрудники войсковой части и вывезли гранату для утилизации.

В конце февраля сообщалось, что житель столицы Черногории Подгорицы обнаружил в мусорном контейнере пакет, в котором находилось 11 наступательных ручных гранат М75.