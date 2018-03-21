Один человек погиб при выбросе углерода в Тюменской области

По информации СМИ, 20 марта произошел выброс окиси углерода на компрессорной газовой станции в Уватском районе Тюменской области. Сообщается о пяти пострадавших, четверо из них госпитализированы. Все они приехали из Башкирии.

Одного человека спасти не удалось, передает портал «Наш город». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Обстоятельства трагедии выясняются, пишет naurfo.ru.

Напомним, по факту гибели работника при аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. В ночь на 8 февраля там произошло обрушение породы. В момент инцидента под землей находились 125 человек, восемь из них — на аварийном участке. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. Работа шахты не приостанавливалась.