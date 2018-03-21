Платную парковку могут ввести в центре Владивостока

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил ввести в центре Владивостока платную парковку. Глава региона предлагает руководствоваться опытом Москвы.

По мнению Тарасенко, Владивосток сейчас перегружен автомобилями. Парковок не хватает, поэтому водители бросают машины на проезжей части, затрудняя проезд. Врио губернатора сообщил, что уже есть договоренности о предоставлении земли под строительство автостоянок, пишет сайт Vostokmedia.

Глава региона считает, что необходимо воспользоваться опытом Москвы: сделать парковку в центре Владивостока платной, развивать общественный транспорт и велосипедную инфраструктуру. Кроме того, отдельное внимание планируется уделить порядку во дворах, гда автомобилисты паркуются на детских площадках.

Многоуровневые парковки планируется построить на улицах Октябрьской, Верхнепортовой и Адмирала Фокина.