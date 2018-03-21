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Вице-губернатор Севастополя подал заявление об отставке

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков подал заявление об отставке. В правительстве города сообщили, что приказ о его увольнении пока не подписан.

«Никаких распоряжений по Гладкову не было, у нас человек может быть уволен после того, как подписано распоряжение», — приводит ТАСС сообщение городских властей.

Сам Гладков подтвердил, что решил уйти из правительства, при этом не уточнил причину ухода.

Сообщается, что Вячеслав Гладков занял должность вице-губернатора в сентябре 2016 года после назначения врио губернатора города Дмитрия Овсянникова. До этого он был мэром города Заречный Пензенской области. В правительстве Севастополя он курировал вопросы внутренней политики и общественных коммуникаций.

В среду, 21 марта, стало известно также о досрочном прекращении полномочий мэра Калининграда Александра Ярошука в связи с переходом на новое место работы.

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