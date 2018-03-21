Прямой эфир

Подозреваемый во взрывах в Остине погиб при задержании

0
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в причастности ко взрывам в техасском Остине погиб при попытке полиции и ФБР задержать его. Об этом сообщает газета The New York Daily News.

По информации журналистов, мужчина привел в действие взрывное устройство. Также на месте задержания были слышны выстрелы. 

Неизвестные подкинули взрывчатку в частные дома Остина 2 и 12 марта. Жертвами инцидентов стали два человека. Позже 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта. Тогда также пострадали два человека. 

Во вторник, 21 марта, на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (около 120 км от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.

Власти США связывают инциденты друг с другом, однако заявляют об отсутствии связи с терроризмом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый взрыв прогремел в американском Остине
Пятый взрыв в Остине не связан с предыдущими инцидентами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017