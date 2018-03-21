Подозреваемый во взрывах в Остине погиб при задержании

Подозреваемый в причастности ко взрывам в техасском Остине погиб при попытке полиции и ФБР задержать его. Об этом сообщает газета The New York Daily News.

По информации журналистов, мужчина привел в действие взрывное устройство. Также на месте задержания были слышны выстрелы.

Неизвестные подкинули взрывчатку в частные дома Остина 2 и 12 марта. Жертвами инцидентов стали два человека. Позже 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Четвертый эпизод произошел в воскресенье, 18 марта. Тогда также пострадали два человека.

Во вторник, 21 марта, на складе FedEx недалеко от города Сан-Антонио (около 120 км от Остина) взорвалась посылка, предназначавшаяся для получателя в Остине. В результате взрыва была ранена одна из сотрудниц компании.

Власти США связывают инциденты друг с другом, однако заявляют об отсутствии связи с терроризмом.