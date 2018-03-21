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Мэр Калининграда объявил о досрочной отставке

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Фото: ТАСС/Елена Нагорных
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Глава Калининграда Александр Ярошук объявил о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на новое место работы.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мне поступило предложение перейти на новое место работы, оно будет связано с Калининградской областью, что именно это за должность, я сообщу позднее», — сказал Ярошук на заседании городского совета депутатов.

Решение мэра о сложении полномочий поддержали 22 из 23 присутствующих депутатов городского совета Калининграда.

В ноябре 2018 года Ярошук был в третий раз избран главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

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