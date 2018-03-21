Автобусы до ростовского аэропорта начнут курсировать в конце апреля

В Ростовской области начался конкурс среди компаний, готовых организовать перевозки из столицы региона и Новочеркасска в новый аэропорт Платов. По маршруту № 700 (Ростов-на-Дону) будут курсировать автобусы большого класса, на рейсе № 800 (Новочеркасск) достаточно машин малого и среднего класса.

Старт работы намечен на 30 апреля. Ранее стало известно, что маршрутки на этом направлении заменят на автобусы большой вместимости. Об этом пишет RostovGazeta.

Напомним, новый рейс в Тель-Авив (Израиль) появится в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом представители воздушной гавани ранее рассказали на официальном сайте. Отправиться этим рейсом можно будет уже 28 марта. Осуществлять перевозку будет компания «Уральские авиалинии».

Международный аэропорт Платов стал первым крупным аэродромом гражданского назначения, созданным в России с 1991 года. Он заменил старую воздушную гавань на проспекте Шолохова, территорию которой планируют застроить жильем.