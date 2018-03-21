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Жительницу Пензы будут судить за похищение собственного ребенка

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Правоохранительные органы Пензенской области заявили о завершении расследования дела о похищении годовалого ребенка собственной матерью. Материалы дела переданы в суд.

Женщина и ее супруг находятся под стражей. Мать лишена родительских прав, а ребенок возвращен отцу и бабушке, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Об этой истории стало известно в ноябре 2017 года. Мать годовалой девочки ушла из семьи, оставив ребенка на попечение отцу и бабушке. Вскоре она вышла замуж и решила вернуть дочь.

Женщина собиралась выкрасть ребенка и увезти в другой район. Ее новый муж, убедившись, что отец девочки ушел на работу, проник в квартиру, брызнул из газового баллончика в лицо пожилой женщины и выкрал ребенка.

Девочку удалось увезти из города, однако ее новое местонахождение было установлено.

Сейчас матери ребенка и ее супругу грозит до 12 лет лишения свободы.

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