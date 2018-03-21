Зрителей удивила постановка «Король Лир» по пьесе Шекспира

Театралы в Кургане в ужасе от последней постановки шекспировского «Короля Лира». Трактовка вольная — насколько это вообще возможно. Слуга короля — в перьях павлина, сам главный герой — в нижнем белье. Ритмы рок-музыки, двусмысленные действия персонажей. Все эти новшества кого-то заставили ахнуть, а кого-то и вовсе уйти из зала. Курганцы уверены: режиссер сильно исказил классику.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.