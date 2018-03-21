В Находке появилась установка пылеподавления

В Находке появилась крупнейшая в стране установка пылеподавления. Водяная пушка распыляет мельчайшие капли на расстоянии 150 м. Искусственный туман вбирает в себя пыль и тяжелые элементы, а потом оседает на землю. В зимнее время аппарат генерирует снежный покров. Пушка способна поворачиваться в зависимости от того, куда дует ветер. На Дальнем Востоке работают семь подобных машин, но меньшей мощности.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.