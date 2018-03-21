Карту общественных туалетов создали в Благовещенске

Жители Благовещенска в Амурской области разработали карту общественных туалетов в Благовещенске, сервис информирует о размещении уборных и времени их работы.

На карте указано несколько десятков точек, включая кафе, библиотеки, торговые центры и автозаправки. Создатели снабдили метки информацией о том, в какое время работает уборная и сколько стоит вход, сообщает «Амурская служба новостей». В тех случаях, когда туалет труднодоступен, имеется инструкция, как к нему пройти.

Попытку создания карты общественных туалетов активисты уже предпринимали несколько лет назад. Но сервис в итоге был заброшен. При этом местные жители неоднократно обращали внимание на проблему дефицита общественных туалетов.