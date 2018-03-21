Кудрин назвал главные задачи для нового правительства РФ
Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что видит главной задачей будущего правительства России запуск реформы государственного управления.
«Главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления», — написал Кудрин в статье, опубликованной в газете «Коммерсант».
По мнению экс-министра, государству необходимо меняться: «во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития».
Кудрин отметил, что нужно работать над приоритетами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны», — написал Кудрин.
По его мнению, необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, «на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей».
Кудрин считает, что также нужно перестроить экономику страны из преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и ориентированную на экспорт.
В ноябре Кудрин заявлял, что возглавляемый им Центр стратегических разработок готовит проект развития России на шесть лет.