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Кудрин назвал главные задачи для нового правительства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что видит главной задачей будущего правительства России запуск реформы государственного управления.

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«Главная и первоочередная задача нового правительства — это немедленный запуск реформы государственного управления», — написал Кудрин в статье, опубликованной в газете «Коммерсант».

По мнению экс-министра, государству необходимо меняться: «во-первых, показывать хороший пример всей стране; во-вторых, лучше и быстрее оказывать более качественные услуги населению; в-третьих, на деле реализовывать повестку развития».

Кудрин отметил, что нужно работать над приоритетами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, которые открывают перед гражданами новые жизненные и профессиональные перспективы, а также и в инфраструктуру — кровеносную систему страны», — написал Кудрин.

По его мнению, необходимо расширить пространство общественной и частной инициативы, «на деле, а не на словах поддержать наших предпринимателей».

Кудрин считает, что также нужно перестроить экономику страны из преимущественно сырьевой в современную цифровую, глобально конкурентоспособную и ориентированную на экспорт.

В ноябре Кудрин заявлял, что возглавляемый им Центр стратегических разработок готовит проект развития России на шесть лет.

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