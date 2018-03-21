Захарова разгромила фейковую статью «новичка» британской дипломатии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, опубликованную в лондонской газете Telegraph, в которой он связал выборы президента России с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По словам российского дипломата, так как у России отсутствуют реальные мотивы отравить Скрипаля, глава британского внешнеполитического ведомства решил просто выдумать их. По мнению официального представителя МИД РФ, такие статьи нужны, потому что никаких реальных фактов, подтверждающих версию Великобритании, нет.

Подобные обвинения являются очередной порцией фейков и «нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии», считает Захарова, иронично обыграв название препарата, которым, по утверждению британских властей, якобы был отравлен Скрипаль.

«Ответ очевиден: Джонсон пытается спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов, по сути, до начала (расследования. — Ред.)», –– написала Захарова в Facebook.

В очередной раз напомнив, что Москва постоянно призывает Лондон предоставить для дальнейшего расследования все данные об инциденте, который имеет гриф «секретно», Захарова отмечает, что Джонсон пытается своей статьей заглушить просьбы России.

«Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль», –– подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание на то, что у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не менее трех недель уйдет на анализ вещества, в то время как у «британского правительства на это ушла, судя по первой реакции, пара часов».

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал всё происходящее в «деле Скрипаля» информационной токсичностью, передает НСН.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был осужден за шпионаж в пользу Лондона. Позже его обменяли на российских граждан, обвиненных по аналогичным статьям в США. Он был отравлен со своей дочерью Юлией 4 марта в британском городе Солсбери.

Ранее в среду стало известно, что посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не примет участие во встрече с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в МИД РФ.