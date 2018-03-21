Аэропорт в Краснодаре готовится к переходу на летнее расписание

С 25 марта аэропорт в Краснодаре перейдет на летнее расписание, для пассажиров будет доступно более 50 направлений.

Перелеты осуществляют порядка 30 авиакомпаний. Регулярные и чартерные рейсы свяжут Краснодар с Антальей в Турции, Веной в Австрии, Бишкеком в Киргизии, Душанбе в Таджикистане, Ереваном в Армении, Минском в Белоруссии, Родосом и Салониками в Греции, Тель-Авивом в Израиле.

Новые рейсы в Болонью (Италия) и Тбилиси (Грузия) запускает авиакомпания «Уральские авиалинии». Компания «РусЛайн» свяжет Краснодар с турицким Самсуном, а Azur Air открывает перелеты в Бодрум и Стамбул, пишут «Кубанские новости». Кроме того, авиакомпания EllinAir будет летать на остров Корфу в Греции.

Традиционно ожидается и усиление по внутренним перелетам. Увеличится количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.