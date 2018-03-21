По факту взрыва газа в Омске расследуют два уголовных дела

Два уголовных дела возбудили следователи в Омске по факту взрыва на улице 3-й Молодежной. Установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями о причинении тяжкого вреда здоровью и об уничтожении имущества по неосторожности.

Напомним, около пяти часов вечера 17 марта в квартире дома № 51 произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром. От полученных травм и ожогов 46-летняя хозяйка скончалась в больнице. В комнатах обнаружены шесть газовых баллонов емкостью 50 л и один 27-литровый баллон, передает РИА «Омск-информ». По одной из версий, муж погибшей самовольно произвел врезку в газопровод, чтобы заправлять свой автомобиль и отапливать квартиру.

Как сообщал 17 марта портал iz.ru, взрыв газа прогремел в частном жилом доме в Шалинском районе Чечни. В результате погиб один ребенок, еще два человека пострадали. Инцидент произошел в населенном пункте Герменчук на улице Дружной.