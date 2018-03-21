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В Хабаровске на шоколаде и молоке перебивали сроки годности

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Фабрику по перемаркировке продуктов с истекшим сроком годности обнаружили в Хабаровске, следователи возбудили уголовное дело.

Информацию о товарах меняли на складах крупной торговой сети в Хабаровске. По данным следствия, на фабрике производилось изменение срока годности, пробитого на продукте. На складе обнаружено много молочной продукции и шоколадных батончиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Кроме того, просроченное пиво для перемаркировки увозили в Уссурийск.

Продукцию с обновленным сроком годности реализовывали на стихийных рынках. Следствие не исключает, что часто просроченных товаров также попадала в крупные торговые сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в региональный Роспотребнадзор.

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