Израиль признался в уничтожении ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Израильская армия призналась, что в ночь с пятого на 6 сентября 2007 года разбомбила ядерный реактор в Сирии. Это «исторический и отважный» шаг, который доказывает, что решение вопросов национальной безопасности не терпит промедления, заявил министр разведки и транспорта еврейского государства Исраэль Кац.

«Операция и ее успех дают ясно понять, что Израиль никогда не допустит появления ядерного оружия в руках тех, кто угрожает его существованию, — Сирии, как и Ирана в наши дни», — цитирует его слова «РИА Новости».

Кац отметил, что в подобных случаях необходимо принимать решения, а когда это необходимо — действовать.

«Попробуйте представить себе, что бы было, если бы мы не стали действовать. Результатом стала бы Сирия, обладающая ядерным потенциалом», – добавил он.

Практически достроенный объект находился в провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Его разбомбили четыре израильских самолета F-16.

В армии Израиля пояснили, что не разглашали информацию об этом, так как готовились к ответным действиям со стороны Сирии.

«Спустя всего несколько лет провинция Дейр эз-Зор была захвачена террористами ИГ (организация запрещена в России). Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки», — заявили израильские военные.

При этом сирийские власти утверждали, что удар пришелся по пустому участку. Однако в докладе экспертов МАГАТЭ указано, что на сирийском объекте Эль-Кибар обнаружены «частицы урана антропогенного происхождения».