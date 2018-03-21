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Более 300 человек вышли за сутки по гуманитарному коридору в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Третий гуманитарный коридор начал действовать в районе сирийской Восточной Гуты, в течение суток по нему вышли 315 человек.

сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, по гуманитарному коридору из из населенного пункта Хараста-эль-Басаль вышли в том числе 15 боевиков, пожелавших сложить оружие, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что через гуманитарные коридоры в Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия в Восточной Гуте 20 марта были выведены 680 человек

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