Директору школы в Якутии грозит срок за фиктивное трудоустройство жены

Прокуратура в Якутии направила в суд уголовное дело в отношении директора школы, который обвиняется в хищении средств за счет фиктивного трудоустройства.

По версии следствия, руководитель образовательного учреждения подписал указ о замещении должностей заведующего по хозяйственной части и лаборанта. Кроме того, на должность техника-программиста он устроил свою супругу. При этом женщина не выполняла фактические обязанности, сообщает ИА SakhaNews.

Общий ущерб бюджету учреждения оценивается более чем в 420 тыс. рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в суд.