Новый терминал аэропорта Волгограда обещают сдать в мае 2018 года

В мае 2018 года будет готов новый терминал B аэропорта Волгограда, который строится в рамках дорожной карты к ЧМ-2018. Сегодня ход строительства проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По словам главы региона, к качеству у него претензий нет, работу можно назвать образцовой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», строительные работы практически завершены, осталось провести коммуникации, закончить отделку и благоустроить территорию. Этот этап должен быть завершен к 1 мая.

Площадь нового терминала составляет около 5 тыс. кв. м. Он сможет обслуживать 720 пассажиров в час. В данный момент идет строительство железнодорожной ветки от станции «Гумрак» к аэровокзалу. В будущем она станет частью единого транспортно-пересадочного комплекса.

Агентство поясняет, что возведение терминала B входит в проект по масштабной реконструкции аэропорта Волгограда. Терминал C был введен в строй в 2016 году. А в прошлом году здесь появился новый перрон, и теперь аэропорт может одновременно принимать до 28 самолетов.

Реконструкция аэропорта, как ожидается, будет продолжена после окончания ЧМ-2018. Так, терминал А превратится в аэровокзал, а остальные терминалы соединят галереями.