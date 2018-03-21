Прямой эфир

Новый терминал аэропорта Волгограда обещают сдать в мае 2018 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мае 2018 года будет готов новый терминал B аэропорта Волгограда, который строится в рамках дорожной карты к ЧМ-2018. Сегодня ход строительства проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По словам главы региона, к качеству у него претензий нет, работу можно назвать образцовой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», строительные работы практически завершены, осталось провести коммуникации, закончить отделку и благоустроить территорию. Этот этап должен быть завершен к 1 мая.

Площадь нового терминала составляет около 5 тыс. кв. м. Он сможет обслуживать 720 пассажиров в час. В данный момент идет строительство железнодорожной ветки от станции «Гумрак» к аэровокзалу. В будущем она станет частью единого транспортно-пересадочного комплекса.

Агентство поясняет, что возведение терминала B входит в проект по масштабной реконструкции аэропорта Волгограда. Терминал C был введен в строй в 2016 году. А в прошлом году здесь появился новый перрон, и теперь аэропорт может одновременно принимать до 28 самолетов.

Реконструкция аэропорта, как ожидается, будет продолжена после окончания ЧМ-2018. Так, терминал А превратится в аэровокзал, а остальные терминалы соединят галереями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная РФ по футболу представила новую гостевую форму на ЧМ-2018
Система tax free заработает в РФ до начала ЧМ-2018 по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017