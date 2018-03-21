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Древние пермские города построят для съемок фильма «Сердце Пармы»

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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В районе города Губахи Пермского края будут воссозданы древние поселения, которые будут декорациями для фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману уральского писателя Алексея Иванова. После съемок постройки станут достопримечательностью для туристов.

Для массовых сцен будут привлекать не только актеров, но и местных жителей, передает ИА «Ура.ру». Исполнители главных ролей пока неизвестны, кастинг продолжается. По словам продюсера Игоря Толстунова, нужно построить нескольких пермских городов. Книга Алексея Иванова «Сердце Пармы» рассказывает о покорении Перми Москвой в ХV веке. 

Ранее сообщалось, что режиссер Андрей Звягинцев снимет телесериал в жанре психологического триллера для студии Paramount. Действие картины будет происходить в Москве, а снят сериал будет на русском языке.

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