Три человека погибли при взрыве газа в Италии

В итальянской Катании прогремел взрыв — три человека погибли, двое пострадали. ЧП произошло в мастерской по ремонту велосипедов. Вероятная причина — утечка бытового газа на первом этаже здания. Дом почти полностью разрушен. Как сообщили в полиции, погибли владелец мастерской и двое спасателей. Местная прокуратура уже начала расследование.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.