Жительницу Иркутской области на пару часов завалило снегом с крыши

В Иркутской области сугроб рухнул на 29-летнюю женщину, пострадавшая провела под завалом 2,5 часа.

Снег упал с крыши частного дома на женщину-пешехода в вечернее время в поселке Артемовском. Прохожие заметили пострадавшую только спустя 2,5 часа. Очевидцы откопали потерпевшую и вызвали скорую помощь, сообщает ИА IrkutskMedia.

Пострадавшую передали в приемный покой больницы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал портал iz.ru, в Белоруссии снег упал с крыши на пять человек. Жители Гомеля, среди которых двое детей, были госпитализированы.