В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

В Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор. Об этом в среду, 21 марта, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее мирные жители выходили из Восточной Гуты по двум гуманитарным коридорам — Аль-Вафедин и Хаммурия. По информации Минобороны РФ, через них 20 марта выведено 680 беженцев. Всего с начала действия гуманитарных пауз при содействии российского Центра по примирению были спасены более 80 тыс. человек.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию по Сирии, которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению.