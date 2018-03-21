Водителя из Красноярска лишили прав на 38 лет

В Красноярске под суд пойдет водитель, которого за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде лишили прав на срок в сумме 38 с половиной лет.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был пьян. В ходе проверки документов выяснилось, что 31-летний мужчина попал в поле зрения ГИБДД в подобном состоянии не впервые. Начиная с 2005 года, его неоднократно привлекали к административной ответственности, а суммарный срок лишения прав достиг 464 месяцев, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Таким образом, вернуться за руль красноярец мог не раньше 2044 года.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.