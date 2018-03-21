Прямой эфир

Водителя из Красноярска лишили прав на 38 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске под суд пойдет водитель, которого за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде лишили прав на срок в сумме 38 с половиной лет.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был пьян. В ходе проверки документов выяснилось, что 31-летний мужчина попал в поле зрения ГИБДД в подобном состоянии не впервые. Начиная с 2005 года, его неоднократно привлекали к административной ответственности, а суммарный срок лишения прав достиг 464 месяцев, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Таким образом, вернуться за руль красноярец мог не раньше 2044 года.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель Hummer скрылся после стрельбы по полицейским в Санкт-Петербурге
Четыре раза за две недели попался пьяным водитель из Новосибирска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017